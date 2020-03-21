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ديانا كرزون للشعب الأردني: لا تخافوا الأردن بعون الله وجهود ملكنا عبد الله

السبت 21/مارس/2020 - 10:27 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجهت الفنانة ديانا كرزون بعضالنصائح لمحبيها بهدف التوعية لكي نستطيع محاربة فيروس كورونا، في فيديو لها بعنوان "لعيونك يا أردن إحنا معك".

و أشارت ديانا كرزون أن الوعي هو السلاح الوحيد الذي سنطيع حماية بلدنا من خلاله،موضحة على الالتزام بجميع الرسائل التوعوية التي تهدف إلى البقاء في منازلنا وعدم الخروج منها منعًا لانتشار المرض.


وتوجهت ديانا كرزون بالشكر للحكومة الأردنية بسبب ما تقوم به من إجراءات للحفاظ على أبناء الشعب الأردني الأصيل، ووجهت الشكر أيضًا لجميع أفراد الجيش العربي والأجهزة الأمنية التي تواصل عملها الليل بالنهار للحفاظ على سلامة وطنها وشعبها من هذا المرض، واختتمت رسالتها قائلة: "لا تخافوا الأردن بخير بعون الله وجهود ملكنا عبدالله".

وفي سياق آخر، طرحت ديانا كرزون مؤخرًا أغنية باللهجة العراقية تحمل اسم"صعب اقدر"، وهي من كلمات قصي عيسى، والحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود.
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