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بصورة نادرة.. هكذا احتفلت مريهان حسين بعيد الأم

السبت 21/مارس/2020 - 10:18 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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احتفلت ميريهان حسين، بعيد الأم من خلال نشر مجموعة صور جديدة لها في طفولتها مع وشقيقها ووالدتها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت ميريهان، على الصور قائلة:"ربنا يخليكي لينا يارب طول مانتي بخير انا بخير كل سنة وانتي طيبة ياماما شفتوني وانا صغيرة؟".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ياقلبي تغيرتي جدًا لما كبرتي والوالدة جميلة ماشاءالله". وأضاف آخر"قمر انتي ومامتك ربنا يحافظ عليكي وعليها وتفرح بيكي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"جميلة وعسل طيبة وقمر زيك ربنا يخليها ويحفظها".

يذكر أن آخر أعمال ميريهان حسين، مسلسل "ختم النمر"، الذي عرض مؤخرًا على أحدى الشاشات الفضائية، وشارك في بطولتة الفنان أحمد صلاح حسني واسلام جمال ونسرين طافش، ومن إخراج أحمد سمير فرج.
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يوم عيد الام

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