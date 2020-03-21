21 مارس 2020.. جوجل يغير واجهته الرئيسية احتفالا بيوم عيد الأم

غير محرك البحث الأشهر في العالم جوجل، واجهته الرئيسية وهذا احتفالا بيوم عيد الأم الذي يوافق اليوم 21 مارس 2020، ووضع رسوم متحركة لقرص عباد الشمس وحوله بذور.





عيد الأم، يختلف يوم الاحتفال به من دولة إلى آخرى فيحتفل به الدول العربية ومن بينهم مصر يوم 21 من شهر مارس، أما جنوب إفريقيا يحتفل به في 1 مايو، والأرجنتين يحتفل في يوم 3 أكتوبر.





صاحب فكرة الاحتفال بيوم عيد الأم

أول من فكر في عيد الأم كان الصحفى المصري الراحل على أمين مؤسس جريدة أخبار اليوم، مع أخيه مصطفى أمين، وطرح على أمين في مقاله اليومي فكرة الاحتفال بعيد الأم قائلاً: "لماذا لا نتفق على يوم من أيام السنة نطلق عليه "يوم الأم" ونجعله عيدًا قوميًا فى بلادنا وبلاد الشرق، واختاره فى يوم 21 مارس تزامنًا مع بدءًا فصل الربيع.





وعيد الأم يعتبر مناسبة عظيمة لتقدير الأمهات والتعبير عن الحب والشكر لهم عن التربية الجيدة والرعاية والحنان الذي تقدمه كل الامهات لأبنائها الصغار وحتى الابناء الكبار.