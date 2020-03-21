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هولندا: وفاة 3 أتراك بفيروس كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 10:09 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلن السفير التركي لدى هولندا، شعبان ديشلي، اليوم السبت، وفاة 3 أتراك جرّاء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد(كوفيد-19).

 

وأوضح ديشلي، أن أعمار الأشخاص الثلاثة 82، و70، و66، وهما رجل وامرأتان، وأنه كانت لديهم العديد من الأمراض المزمنة، مضيفًا أن هناك 5 أتراك آخرين يخضعون للعلاج في العناية المركزة بالمستشفيات الهولندية جرّاء إصابتهم بالفيروس، مشددًا على أن السفارة تتابع عن كثب حالات المرضى من الجالية التركية بهولندا.

 

وكان السفير قد شدد على أنهم (في السفارة) قدموا كافة أشكال الدعم لذوي المتوفين الأتراك، والمرضى، وأنهم على أهبة الاستعداد لتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم هناك.

 

وأشار ديشلي إلى صعوبة نقل جثامين من توفوا إلى تركيا، مؤكدًا أن "صعوبة نقلها يرجع لقرارات صادرة عن منظمة الصحة العالمية، واتحاد النقل الجوي الدولي(IATA)، وليس بسبب الحكومة التركية كما يُرّوج له"

 

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الكلمات المفتاحية

وفاة 3 اتراك هولندا فيروس كورونا

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