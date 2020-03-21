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ليلى أحمد زاهر توجه رسالة حب لوالدتها

السبت 21/مارس/2020 - 10:08 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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وجهت الفنانة ليلى أحمد زاهر، رسالة حب لوالدتها بمناسبة عيد الأم، من خلال نشر مجموعة صور جديدة لها مع والدتها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت ليلى، على الصور قائلة:"عيد ام سعيد لافضل جزء مني بارك الله فيكي لنا".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"انتي حته منها في الشكل افتكرتكوا اخوات" واضاف آخر"منورين والله قمرين"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ربنا يخليكم لبعض يارب".

يذكر أن آخر أعمال ليلى أحمد زاهر، مسلسل "بحر"، الذي عرض مؤخرًا، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي، وشارك في بطولته الفنان ماجد المصري وحسني شتا ومحمد على رزق.
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