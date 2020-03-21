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ما حكم صيام يوم الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء تجيب

السبت 21/مارس/2020 - 09:53 ص
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بوابة الفجر
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ورد سؤال إلى دار لإفتاء المصرية مفاداه " ما حكم صيام يوم الإسراء والمعراج؟"، وجاءت الإجابة على النحو التالي:

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "يجوز الصيام نهار الإسراء والمعراج.. وليس ببدعة كما يدعى ويزعم البعض". 

وتوافق ليلة 27 رجب ذكرى الإسراء والمعراج، يوم الأحد، وتبدأ ليلة السابع والعشرين من رجب مغرب يوم السبت 26 رجب وتنتهي فجر الأحد.
 
وعن الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، في شهر رجب جائزٌ شرعًا ولا شيء فيه ما دام لم يشتمل على محرمٍ، بل على قرآن وذكر وتذكير؛ وذلك لعدم ورود النهي.
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