Mother's Day عيد الأم | هكذا نجحت "فاطمة تعلبة" في الحفاظ على أبنائها من الطاعون

Mother's Day عيد الأم.. يحتفل العالم العربي اليوم السبت، الموافق الـ21 من شهر مارس 2020، بذكرى "ست الحبايب"، وهو التاريخ، الذي دعا إليه الكاتب الصحفي الكبير على أمين، وشقيقه مصطفى، بشأن تحديد يوم للاحتفال بالأم وعظمتها.





Mother's Day عيد الأم في العالم العربي





ونقل علي أمين احتفال الـ Mother's Day عيد الأم إلى العالم العربي بعدما احتفلت به، ولاية فيرجينيا في عام 1907، بعد طلب من آنا جارفيس.





Mother's Day عيد الأم وكورونا





ويأتي Mother's Day عيد الأم هذا العام في ظروف صعبة، يمر بها العالم أجمع، بعد ظهور فيروس "كورونا المخيف"، الذي شل حركة العالم، وجعل الشوارع شبه خالية، في ظل إجراءات احترازية كبيرة.





فاطمة تعلبة حاربت كورونا بمناسبة Mother's Day عيد الأم





ووهنا العديد من الشخصيات الشهيرة ولاسيما في ريف مصر، تلك التي توضح عظمة الأم وضرورة الاحتفال بها وتكريمها في Mother's Day عيد الأم، ولعل أبرزها رواية الكاتب خيري شلبي، والتي حملت اسم "الوتد" ودارت حول "فاطمة تعلبة" التي أفنت حياتها من أجل حماية أبنائها، نموذج مصري خالص ولا يخلو به بيت مصري.





Mother's Day عيد الأم والدراما





ومع انتشار كورونا واحتفال العالم العربي بـ Mother's Day عيد الأم اليوم، لابد وأن نوضح أهمية "المكوث في البيت"، لمواجهة هذا الخطر، وهو ما قدمته لنا الدراما المصرية في عام 1996 في شخصية فاطمة تعلبة، بطلة "الوتد".

تدابير احترازية في Mother's Day عيد الأم





اتخذت فاطمة تعلبة كشخصية من الدراما المصرية والبيت المصري، وبمناسبة Mother's Day عيد الأم الذي يأتي تزامنا مع تفشي مرض عالمي، أجراءات وقائية لأبنائها حيث انتشر الطاعون، ولم يعرف له علاج.





Mother's Day عيد الأم ودور الأمهات





عزلت فاطمة تعلبة أبنائها وأغلقت عليهم "الدار" ورفضت خروج أيا منهم وبالفعل امتثل الجميع لأوامرها، وانتهت الغمة وانتهى مرض الطاعون، دون أن يؤذي أو يصيب أحد من أبنائها، الذين عادوا بعد ذلك لمواصلة حياتهم الطبيعية، وهو الأمر الذي لزم ذكره بمناسبة Mother's Day عيد الأم الذي يأتي هذا العام في ظروف عصيبة.











