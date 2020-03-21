Advertisements
Advertisements
Advertisements

داليا البحيري في جلسة تصوير جديدة مع ابنتها بمناسبة عيد الأم

السبت 21/مارس/2020 - 09:59 ص
Advertisements
بوابة الفجر
رشا عادل
Advertisements
خضعت الفنانة داليا البحيري، لجلسة تصوير جديدة مع ابنتها بمناسبة عيد الأم، وشاركت جمهورها بمجموعة صور جديدة من هذه الجلسة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت داليا، خلال الصور مرتدية"فستانًا باللون الابيض وتاج ورد على رأسها وكان شعرها منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم".

وعلقت البحيري، على الصور قائلة:"عيد ام سعيد ليس فقط للامهات ولكن لجميع النساء الرائعات هناك اللواتي هن امهات بطبيعتها الرابطة الالهية مع توام روحي".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"بسم الله ماشاءالله ربنا يخليكم لبعض اجمل واحن ام في الدنيا" وأضاف آخر"عسولة ربنا يباركلك في مامي ويسعدكم"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلصا:"جميلة قوي".

يذكر أن آخر أعمال داليا البحيري، مسلسل "للحب فرصة أخيرة"، وشارك في بطولتة الفنانة أمل رزق وعزة بهاء وهبة الأباصيري وأحمد عبدالله، وعمرو عابد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

وزير التعليم العالي يكشف خطة مواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عالم روسي يفجر مفاجأة بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 16 ساعة

عالم روسي يفجر مفاجأة بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين

أول دولة عربية تطلق صفارات الإنذار بسبب فيروس كورونا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

أمطار وبرودة شديدة ورياح خفيفة.. تفاصيل طقس اليوم السبت

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل | تعافى 26 مصابا.. رئيسة "سانوفي" تعلن اسم دواء لعلاج كورونا

منذ أقل من ساعتين

"حان الوقت للعزلة".. ممثلة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تهدد بهذا الإجراء بعد عزلها من القضية

منذ ساعتين و 38 دقيقة

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

منذ حوالي 18 ساعة

"الصحة" تفجر مفاجأة عن الدواء المستخدم في علاج مصابي كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

طبيبة مصرية تعمل في أمريكيا تزف بشرى بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

منذ 43 دقيقة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ يوم

موضوعات متعلقة

داليا البحيري من أمام البحر: "الصيف جيه" (صور)

داليا البحيري بجوار ابنائها في إسبانيا

إيمان العاصي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها (صور)

ملك أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور لها

إياد نصار لزوجته: "بحبك قد الكل"

شريف رمزي يتحتفل بـValentines day على طريقته الخاصة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:41 ص

طبيبة مصرية تعمل في أمريكيا تزف بشرى بشأن كورونا

أمطار وبرودة شديدة ورياح خفيفة.. تفاصيل طقس اليوم السبت

07:20 ص

عالم روسي يفجر مفاجأة بشأن فيروس كورونا

08:30 ص

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تهدد بهذا الإجراء بعد عزلها من القضية

07:54 ص

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

10:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status