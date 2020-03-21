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أسعار اللحوم اليوم السبت 21-3-2020 في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية

السبت 21/مارس/2020 - 09:46 ص
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اسعار اللحوم اليوم
اسعار اللحوم اليوم
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استقرت أسعار اللحوم اليوم السبت 21-3-2020  في السوق المحلى، وذلك بعد تباينها في عدد من الأسواق والمحافظات نتيجة لتكالب بعض المواطنين على شراء كميات كبيرة من السلع ومنها اللحوم اعتقادًا أن البلاد بصدد مجاعة بسبب فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أثر على أـسعار بعض السلع بالسلب وتطلب مجهود إضافي من الحكومة لضبط الأسواق.


أسعار اللحوم اليوم السبت 21-3-2020

تراواح سعر اللحوم الكندوز ما بين 110 وحتى 140 جنيها للكيلو
سعر اللحم المفروم وصل من 100-130 جنيها.
سعر اللحم الضأن من 120 وحتى 140 جنيها.
سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات
سعر السجق من 110-125 جنيها.
سعر البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها.
سعر البرجر البلدى بين 100-120 جنيها.


أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن أسعار اللحوم السودانية الطازجة مستقرة بالمجمعات الاستهلاكية، وذلك بسبب زيادة المعروض في الأسواق من العروض وذلك يرجع إلى فضل زيادة الإنتاج والسياسات التى انتهاجتها الدولة من أجل خفض الأسعار في الأسواق.

وقال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية،  إن أسعار كيلو اللحوم السوداني الطازجة تطرح بسعر 80 جنيها بدلًا من 85 جنيها وذلك في إطار تخفيف العبء على المواطنين.


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