برلماني: تسهيلات للمواطنين بلائحة قانون التصالح المعدلة

قال إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، للتيسير على المواطنين، تتضمن العديد من التيسيرات بشأن إجراءات التصالح.

وأوضح في بيان اليوم السبت، أن التعديلات تهدف للقضاء على عدد من الملاحظات بشأن التطبيق الفعلى على أرض الواقع، وذلك بعد التطبيق الفعلى وقياس الأثر التشريعي.

وأوضح في بيان اليوم السبت، أن التعديلات تهدف للقضاء على عدد من الملاحظات بشأن التطبيق الفعلى على أرض الواقع، وذلك بعد التطبيق الفعلى وقياس الأثر التشريعي.

وأضاف أن التيسيرات بهدف القضاء على ظاهرة البناء المخالف وظاهرة العشوائيات المنتشرة في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، مطالبا بسرعة خروجها للنور.

وأضاف أن التيسيرات بهدف القضاء على ظاهرة البناء المخالف وظاهرة العشوائيات المنتشرة في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، مطالبا بسرعة خروجها للنور.

وأكد أن التشريع يهدف للقضاء على ظاهرة البناء المخالف، والعشوائيات والنمو العشوائى والحفاظ على الثروة العقارية، وفى سبيل تحقيق تم وضع عدد من النصوص الى تترجم هذا على أرض الواقع.





وأِشار عضو اللجنة، إلى أن البرلمان أقر مؤخرا عدد من التشريعات التي تهدف لحماية الثروة العقارية، أبرزها قانون التصالح في المخالفات، ومؤخرا تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، ولابد من حملة توعية للمواطنين بشأن أهمية قانون التصالح، وتذكير المواطنين بأنه قانون مؤقت، حتى لا يكون ذريعة للبعض بالمخالفة فيما بعد، مؤكدا ان قانون البناء الموحد سيتضمن عقوبات لمن يخالف بعد ذلك





ووافق مجلس الوزراء في إجتماعه الأسبوعي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.



