ناهد السباعي تعلن تكفلها بأسر متضررة من فيروس كورونا

شاركت الفنانة ناهد السباعي، في تحدي الخير وتكفلت بعدد من الاسر المتضره من فيروس كورونا، وذلك من خلال تشر مقطع فيديو جديد لها برفقة والدتها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وقالت ناهد، خلال مقطع الفيديو:"انه يجب على الجميع الالتزام بالتعليمات الوقائية من فيروس كورونا وعدم الخروج من المنزل وانها تتكفل بمساعدة الاسر المتضرة".



وعلقت السباعي، على مقطع الفيديو قائلة:"تضامنًا مع مبادرة جمعية رسالة لمساعدة أسر بعد أحداث فيروس كورونا وبتحدى إنجي علي وو عزة فهمي ومنة فهمي.



يذكر أن آخر أعمال ناهد السباعي، فيلم "اللعبة الأمريكاني"، الذي عرض مؤخرًا بالسينمات، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة شيماء سيف وبيومي فؤاد وأحمد الشامي ومن تأليف مدحت السباعي.