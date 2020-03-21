فنانة عالمية تؤجل حفل زفافها بسبب فيروس كورونا

اضطرت النجمة إيما ستون لإرجاء حفل زفافها على خطيبها الكاتب ديف مكاري بسبب انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت إيما (31 سنة) إنها تعتبر نفسها من ضحايا كوفيد-19، لأنه حرمها من خطيبها وأجل حفل زفافها، ولكنها ستتحين أقرب فرصة لإتمام فرحتها.

وكانت إيما الحائزة على أوسكار أفضل ممثلة في فيلم "لالا لاند" قد أعلنت خطبتها لديف في ديسمبر الماضي بعد أن نشرت صورة على إنستغرام لهما وبيدها خاتم الخطوبة وذلك بعد سنتين من التعارف.

وأشارت إيما إلى أنها تعتبر فيلم لالا لاند نقطة فاصلة في حياتها لأنها نالت عنه جائزة الأوسكار كما أنه كان سبباً في تعارفها على خطيبها ديف عندما التقيا في برنامج "ساترداي نايت لايف" الذي يُعده ديف.