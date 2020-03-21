فيروس كورونا.. 3 دول عربية لم تسجل أي إصابات حتى الآن

أفاد موقع قناة روسيا اليوم، منذ قليل، بأن 3 دول عربية لم تعلن بعد رسميا عن تسجيل أي إصابات بفيروس "كورونا".

وأشار الموقع الروسي، إلى أن هذه الدول العربية تخوض حربا ولا يمتلك بنية تحتية صحية قوية، وهي سوريا واليمن وليبيا.

وقال الموقع: "مما لا شك فيه أن عدم إعلان هذه الدول تسجيل إصابات لا يعني بالضرورة خلوها من مصابين محتملين".

وكانت وزارة الصحة في سوريا، أكدت عدم تسجيل أي إصابة، واتخاذ عددًا من القرارات الاستباقية لتفادي انتشار الوباء، فعلقت الدراسة في الجامعات والمدارس والمعاهد التقنية العامة والخاصة. ومنعت المقاهي والمطاعم من العمل، وأوقفت الأنشطة والتجمعات الرياضية والثقافية كافة.

بينما قال وزير الصحة اليمني ناصر باعوم، إنه تم إخضاع جميع الوافدين إلى البلاد للفحوصات، ولم يتم تحديد أي إصابة، مضيفًا إلى اتخاذ حزمة قرارات لمكافحة الفيروس، أبرزها تعليق الرحلات الجوية كافة لمدة أسبوعين.

أما بالنسبة لليبيا، قال رئيس المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، إن البلاد خالية من فيروس "كورونا" لكنها ليست في وضع يؤهلها لمواجهته.