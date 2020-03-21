أسعار الدواجن اليوم السبت 21-3-2020.. كيلو "الأبيض" يبدأ من 29 جنيها





أسعار الدواجن اليوم





استقرت أسعار الدواجن اليوم السبت 21-3-2020 في السوق المحلى وذلك بعد ارتفاها بشكل طفيف خلال تعاملات أمس الجمعة 20-3 2020، حيث يبدأ سعر كيلو الدواجن البيضاء من 29 جنيها للكيلو من المزرعة، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 32-35جنيها للكيلو حسب المنطقة.

وسجل كيلو الفراخ البلدى 43 جنيهًا، و40 جنيهًا للساسو، و45 للرومى، و45 للبط، و35 للأوراك، 60 للبانيه، وتراوح سعر الكتكوت بين 14-15 جنيها، فيما سجل سعر كرتونة البيض 29 جنيها للكرتونة وتباع للمستهلك 33-35 جنيها.





رصيد الدواجن في مصر

في هذا الإطار قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن رصيدها من كميات الدواجن المجمد 17.779 مليون طن (رصيد حالي + كميات متعاقد عليها، تكفي لمدة 11.9 شهرا .





ويصل إن إنتاج مصر من الدواجن ارتفع إلى مليار فرخة سنويا، لافتا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت "فراخ التسمين البيضاء"، وهو ما يلبى احتياجات السوق.



