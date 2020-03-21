بريتي سبيرز توجه رسالة لجمهورها حول محاربة فيروس كورونا

ناشدت المطربة الأمريكية بريتني سبيرز معجبيها أن يرفعوا روحهم المعنوية أثناء محنة كورونا، منوهة بأنها تشعر بالحزن بسبب بعض التعليقات السخيفة التي هاجمتها وسخرت منها.

ووجهت سبيرز "38 عاماً" رسالة إيجابية عبر سوشيال ميديا لمعجبيها داعية إياهم إلى ممارسة اليوغا لزيادة مناعة الجسد وتخليصه من الطاقة السلبية ومجابهة تحديات وباء كورونا.

وحثت النجمة الأمريكية معجبيها على تشجيع بعضهم في تلك المحنة قائلة: "في ظل انتشار كورونا، وهو أمر مروع للغاية ومجنون ومخيف.. أعتقد أن من المهم محاولة رفع الروح المعنوية لبعضنا البعض، والالتزام بأعلى مستويات الصحة والنظافة".

وأشارت إلى أنها تحاول تناسي المتنمرين الذين يسخرون منها على سوشيال ميديا من دون منطق أو سبب، مؤكدة أنها تركز بصورة أساسية على عملها وأسرتها والاقتراب من كل من يشجعها وينصحها ويحبها من دون قيد أو شرط بحسب قولها.

وكانت بعض التعليقات قد اتهمتها بأنها تكرر صورها في محاولة للإيحاء بأنها تمارس الرياضة بصورة منتظمة رغم أن هذه الصور سبق نشرها فيما مضى.

وقالت مطربة "سام" إنها لن تكرر أخطاءها السابقة وتتأثر بالهجوم عليها وتؤذي مشاعرها أو تسمح لليأس بأن يتسلل إلى نفسها، بعدما تحصنت من الإحباط والاكتئاب بولديها وصديقها سام.

وذكرت أنها لن تشغل بالها بالرد على كل الساخرين منها على سوشيال ميديا.