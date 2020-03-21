السيناريوهات المحتملة لاستكمال الدوري المصري

أوضح مسؤولو اتحاد الكرة المصري، السيناريوهات المطروحة لاستكمال منافسات الدوري، مؤكدين أن الدور الثاني يحتاج لـ3 شهور حتي يتم إنهاء المسابقة بشكل كامل.

وأضاف أنه مع عودة منافسات الدوري أول مايو المقبل هذا يعني نهايته قبل بدء أولمبياد طوكيو 2020، ولكن في حال تأخر موعد الاستئناف عن ذلك سيكون من الصعب استكماله إلا إذا تم تأجيل الأولمبياد لوقت لاحق فهذا يعني إنقاذ الدوري من الالغاء.





هذا وقد طالب عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، المسئولين في اتحاد الكرة المصرى، أنه حال إلغاء بطولة الدورى المصرى هذا الموسم لابد أيضا إلغاء بطولة السوبر المحلى.

وأكد مسؤولو الاتحاد أن قرار الإلغاء يسري على البطولات التي لم تستكمل فقط، مثل الدوري والكأس هذا الموسم، وليس له علاقة بما لعب.