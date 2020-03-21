صراع لندني على مهاجم ريال مدريد









ذكرت تقارير إنجليزية، أن ناديي تشيلسي وتوتنهام يريدان ضم مهاجم ريال مدريد، لوكا يوفيتش، في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن قطبي لندن دخلا في صراع للحصول على خدمات الدولي الصربي صاحب الـ22 عاماً الصيف المقبل.





وأضافت الصحيفة، أن نادي ريال مدريد قرر الإستماع للعروض المقدمة ليوفيتش، في ظل تواضع مردوده مع النادي الملكي هذا الموسم.





واقتصرت مشاركات يوفيتش هذا الموسم على 24 مباراة أغلبها من مقاعد البدلاء، سجل خلالها هدفين وصنع هدفين آخرين في جميع البطولات.





وإنضم يوفيتش مطلع هذا الموسم من إنتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو، إلا أنه لم يقدم المستويات التي كان يقدمها رفقة الفريق الألماني الموسم الماضي.





وأثار يوفيتش غضب المسؤولين في صربيا وإسبانيا، بعد أن قرر السفر لبلاده، رغم وجود عزل طبي لجميع لاعبي ريال مدريد، بسبب كارثة كورونا.





ويحتاج فريق تشيلسي بشكل كبير لمهاجم قوي، في ظل إقتراب خروج الثنائي ميتشي باتشواي وأولفييه جيرو، بينما يسعى نادي توتنهام لضم يوفيتش، حال إصرار نجم الفريق هاري كين على الرحيل.