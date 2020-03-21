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فلسطين تسجل 4 إصابات بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 35

السبت 21/مارس/2020 - 09:17 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 35 حالة، وفقًا لقناة العربية.

 

وكانت السلطات الصحية الفلسطينية، قد سجلت يوم الخميس الماضي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

 

وتحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي (جائحة)، بعدما انتشر في أكثر من 100 دولة حول العالم، وأصاب أكثر من 120 ألف شخصن، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا فلسطين صحة عالمية اصابات الكورونا

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