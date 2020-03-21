Advertisements
Advertisements
Advertisements

بحكم خبرته.. الحضري ينصح عاشور وإكرامي بهذا الأمر!

السبت 21/مارس/2020 - 09:10 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

وجه عصام الحضري، أسطورة منتخب مصر السابق، نصيحة لثنائي الأهلي حسام عاشور وشريف اكرامي بعد قرار رحيلهم عن النادي في الموسم المقبل.


وقررت لجنة التخطيط  بالأهلي بقيادة محسن صالح، رحيل حسام عاشور بعد قرار السويسري ريني فايلر المدير الفني للأحمر، الذي رأى أنه لا يحتاج لمجهوداته الفنية خلال الفترة القادمة، كما وافقت اللجنة على رغبة شريف اكرامي في الرحيل خارج أسوار النادي بنهاية الموسم.


وعلق عصام الحضري على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، على قرار رحيل حسام عاشور بانه عليه اتخاذ القرار المناسب والتفكير في أزمة رحيله عن النادي.


كما تمنى التوفيق لشريف إكرامي في المرحلة المقبلة وأكد أنه مازال لديه الوقت لبذل الجهد والعطاء داخل الملعب.

Advertisements

أخبار تهمك

وزير التعليم العالي يكشف خطة مواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

أول دولة عربية تطلق صفارات الإنذار بسبب فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

"حان الوقت للعزلة".. ممثلة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

عالم روسي يفجر مفاجأة بشأن فيروس كورونا

منذ ساعة و 20 دقيقة

مفاجأة.. الزمالك يعثر على بديل لاحتراف البلدوزر

منذ ساعة الا ربع

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تهدد بهذا الإجراء بعد عزلها من القضية

منذ أقل من ساعتين

ماذا تفعل عندما تشعر بأعراض كورونا؟.. "الصحة" تجيب!

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار وبرودة شديدة ورياح خفيفة.. تفاصيل طقس اليوم السبت

منذ ساعتين و 30 دقيقة

طبيبة مصرية تعمل في أمريكيا تزف بشرى بشأن كورونا

منذ ساعة و 9 دقيقة

"الصحة" تفجر مفاجأة عن الدواء المستخدم في علاج مصابي كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ يوم

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 15 ساعة

عالم روسي يفجر مفاجأة بشأن فيروس كورونا

منذ ساعة و 20 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:41 ص

طبيبة مصرية تعمل في أمريكيا تزف بشرى بشأن كورونا

أمطار وبرودة شديدة ورياح خفيفة.. تفاصيل طقس اليوم السبت

07:20 ص

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تهدد بهذا الإجراء بعد عزلها من القضية

07:54 ص

عالم روسي يفجر مفاجأة بشأن فيروس كورونا

08:30 ص

أول دولة عربية تطلق صفارات الإنذار بسبب فيروس كورونا

08:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status