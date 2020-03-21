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بشرى سارة لنجوم الزمالك

السبت 21/مارس/2020 - 09:09 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قرر مجلس إدراة نادي الزمالك صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة يوم الأحد المقبل، بعد انتعاش خزينة النادي خلال الساعات الماضية.

وكان من المقرر أن يصرف مجلس الإدارة المستحقات أمس الخميس، ولكن لم تتوافر الأموال لجميع اللاعبين لذلك جرى تأجيل صرف مستحقات الجميع.

وكان المجلس صرف الرواتب المتأخرة للعمال والموظفين، خلال الـ48 ساعة الماضية، بعدمت انتعشت خزينة الزمالك بمبالغ كبيرة، جاءت نظير الحصول على الإيجار الشهري من بعض المحلات وكذلك بعض البنوك الموجودة في سور النادي الأبيض، بالإضافة إلى الحصول على 7 ملايين جنيه من عائد العضويات الجديدة.

تسعى إدارة الزمالك لصرف مستحقات اللاعبين رغم تعليق النشاط الرياضي حاليا خوفا من انتشار فيروس كورونا، في ظل الجهود الكبيرة التي قام بها اللاعبون خلال الفترة الماضية، والحصول على بطولتي السوبر الأفريقي والمصري.
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