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مفاجأة.. الزمالك يعثر على بديل لاحتراف البلدوزر

السبت 21/مارس/2020 - 09:06 ص
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مصطفي محمد
مصطفي محمد
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دخل نادي الزمالك في مفاوضات جادة مع طاهر محمد طاهر لاعب نادي المقاولون العرب، للحصول علي خدماته بنهاية الموسم الجاري، تحسبا لرحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق، لأحد الدوريات العالمية بنهاية الموسم.

ويتواصل نادي الزمالك مع طاهر محمد طاهر، للحصول على خدماته لمدة 4 مواسم، بعد ترحبيه بعرض مسؤولي القلعة البيضاء، خاصة في ظل العروض التي تلقاها مصطفى محمد، خلال الفترة الماضية".


ومن المحتمل أن يفتح مسؤولو الزمالك خطوط اتصال ايضا مع إدارة نادي المقاولون العرب لإرسال عرض رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، للحصول على خدمات طاهر محمد طاهر، مع نهاية الموسم الجاري، بعد ترحيب اللاعب باللعب داخل صفوف القلعة البيضاء ".

التفاوض مع طاهر محمد طاهر، جاء بناء على رغبة من المدير الفني للفريق الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي أشاد بمستوى اللاعب مع المقاولون العرب خلال مسابقة الدوري المصري الممتاز".
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