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عاجل.. مدير منظمة الصحة العالمية توجه نصائح مهمة لمواجهة كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 09:34 ص
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الصحة العالمية
الصحة العالمية
هدى عبدالرازق
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وجه تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، عدة نصائح تساعد في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددا على أهمية ممارسة الرياضة.

وأوضح أن المنظمة تنصح الراشدين بممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة يوميا، ولمدة ساعة للأطفال كوسيلة احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار خلال مؤتمر لمنظمة الصحة العالمية حول آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أنه لا يجب الثبات على وضع واحد لفترة طويلة، متابعا: "استمعوا للموسيقي، واقرأوا الكتب، واطلعوا على الأخبار مرتين يوميا".

وأضاف أنه يمكن ركوب الدراجة إذا كنتم في دولة تسمح بالخروج، أو ممارسة الرقص واليوجا في الدول التي لا يمكن النزول فيها إلى الشارع.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 60 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، تشمل الحالات 5 مصريين من بينهم "طبيب وممرضة"، و6 أجانب من جنسيات مختلفة.

ونوه بارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل الـ60 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و28 من المصريين، بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة، كان عائدا من إيطاليا.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 285 حالة من ضمنهم 39 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و8 حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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مصر كورونا كورونا صحة عالمية الاجراءات الوقائية احترازي 39 حالة

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