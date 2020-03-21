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ميليني كلاس تواجه فيروس كورونا بهذه الطريقة

السبت 21/مارس/2020 - 08:51 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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أكدت الفنانة والعارضة البريطانية ميليني كلاس أنها تستعين بابنها أبوللو لمواجهة ملل البقاء في المنزل بسبب فيروس كوفيد-19 أو كورونا.

وبثت ميليني (41 سنة) مقطع فيديو لصغيرها وهو يرنو إليها في براءة.

وذكرت أنه يرفع روحها المعنوية لذلك أحبت أن تشارك معجبيها التجربة لتهون عليهم مشقة البقاء في البيت، وتوضح لهم أن الحجر الصحي الذاتي له فوائده الأسرية.

وقالت ميليني

أكدت الفنانة والعارضة البريطانية ميليني كلاس أنها تستعين بابنها أبوللو لمواجهة ملل البقاء في المنزل بسبب فيروس كوفيد-19 أو كورونا.

وبثت ميليني (41 سنة) مقطع فيديو لصغيرها وهو يرنو إليها في براءة.

وذكرت أنه يرفع روحها المعنوية لذلك أحبت أن تشارك معجبيها التجربة لتهون عليهم مشقة البقاء في البيت، وتوضح لهم أن الحجر الصحي الذاتي له فوائده الأسرية.

وقالت ميليني "ابحث عن شخص يرنو إليك بإعجاب مثل أبوللو، هو شعاع الأمل لي في هذا العالم المضطرب، هو الرجل الذي أحبه بكل جوارحي".

الجدير بالذكر أن ميليني لها ابنتان من طليقها غراهام كوين هما أفا (12 سنة) وهيرو (8 سنوات).ابحث عن شخص يرنو إليك بإعجاب مثل أبوللو، هو شعاع الأمل لي في هذا العالم المضطرب، هو الرجل الذي أحبه بكل جوارحي".

الجدير بالذكر أن ميليني لها ابنتان من طليقها غراهام كوين هما أفا (12 سنة) وهيرو (8 سنوات).

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