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لليوم الثالث.. الصين لم تسجل أي إصابات بكورونا وإيطاليا تختنق بالجثث

السبت 21/مارس/2020 - 09:05 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
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سجلت السلطات الصحية في إيطاليا، أمس الجمعة أكبر قفزة في معدل الوفيات، بينما لم تسجل الصين، بؤرة الفيروس الذي تمدد حول العالم، أي إصابات محلية جديدة بكورونا لليوم الثالث على التوالي.

وفي الصين، بلغ عدد الوفيات جراء تفشي فيروس (كوفيد-19) 3255 حالة وفاة حتى نهاية يوم الجمعة بزيادة سبع وفيات عن اليوم السابق، وجميعها في إقليم هوبي مركز تفشي الفيروس.

وكانت لجنة الصحة الوطنية بالصين قالت إنه تم تسجيل 41 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا على بر الصين الرئيسي يوم الجمعة، مشيرة إلى أن جميع الإصابات لأشخاص أتوا من الخارج.

وسجلت السلطات الصحية في إيطاليا، أمس أعلى وتيرة في عدد حالات الوفاة لأشخاص مصابين في يوم واحد. وأعلن أنجيلو بوريللي رئيس الحماية المدنية الجمعة تسجيل 627 حالة وفاة جديدة.

كما ارتفع أيضا عدد الإصابات الجديدة بشكل حاد ليصل إلى 5986 حالة، ما يرفع العدد الرسمي لحالات الوفاة الجديدة إلى 4032 وفاة، و47021 إصابة.

وقد صفت منظمة الصحة العالمية، فيروس كورونا بالوباء وبأكبر أزمة صحية تواجه العالم الحديث.
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فيروس كورونا صحة عالمية تفشي الفيروس ايطاليا الصين اصابات جديدة

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