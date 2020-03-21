Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار العملات اليوم السبت 21-3-2020 في البنوك المصرية

السبت 21/مارس/2020 - 08:50 ص
Advertisements
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
Advertisements

حافظت أسعار العملات اليوم السبت 21-3-2020 في البنوك العاملة في مصر الحكومية منها والخاصة مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية بالبنوك الحكومية والخاصة وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار العملات اليوم بحسب تحديثات البنك الأهلى المصري وجاءت على النحو التالي:

أسعار العملات العربية اليوم 

سعر الريال السعودى اليوم 

استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري خلال بدلية التعاملات الصباحية اليوم ، حيث سجل سعر الريال السعودى 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

 سعر الدينار الكويتى 

حافظ سعر الدينار الكويتى على استقراره مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية ، حيث سجل سعر الدينار الكويتى 50.89 جنيه للشراء، و51.58 جنيه للبيع.


 أسعار العملات الأجنبية اليوم 

سعر الدولار اليوم 

استقر سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري حيث سجل سعر الدولار 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

 سعر اليورو اليوم 
حافظ سعر اليورو اليوم على استقراره في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري حيث سجل سعر اليورو نحو 17.73 جنيه للشراء، 18.04 جنيه للبيع.

 سعر الجنيه الاسترليني 
استقر سعر الجنيه الاسترليني في البنوك مقابل الجنيه المصري حيث سجل سعر الجنيه الاسترليني نحو 20.37 جنيه للشراء، 20.68 جنيه للبيع.


Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ حوالي 22 ساعة

عالم روسي يفجر مفاجأة بشأن فيروس كورونا

منذ 35 دقيقة

"الصحة" تفجر مفاجأة عن الدواء المستخدم في علاج مصابي كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

أول دولة عربية تطلق صفارات الإنذار بسبب فيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

أمطار وبرودة شديدة ورياح خفيفة.. تفاصيل طقس اليوم السبت

منذ أقل من ساعتين

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 14 ساعة

"حان الوقت للعزلة".. ممثلة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

منذ ساعتين و 28 دقيقة

طبيبة مصرية تعمل في أمريكيا تزف بشرى بشأن كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا في سنغافورة

منذ أقل من ساعة

أول دولة عربية تطلق صفارات الإنذار بسبب فيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

وزير التعليم العالي يكشف خطة مواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تهدد بهذا الإجراء بعد عزلها من القضية

منذ ساعة و 11 دقيقة

ماذا تفعل عندما تشعر بأعراض كورونا؟.. "الصحة" تجيب!

منذ حوالي 3 ساعات

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:20 ص

أمطار وبرودة شديدة ورياح خفيفة.. تفاصيل طقس اليوم السبت

طبيبة مصرية تعمل في أمريكيا تزف بشرى بشأن كورونا

08:41 ص

أول دولة عربية تطلق صفارات الإنذار بسبب فيروس كورونا

08:11 ص

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تهدد بهذا الإجراء بعد عزلها من القضية

07:54 ص

عالم روسي يفجر مفاجأة بشأن فيروس كورونا

08:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status