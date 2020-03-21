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نجوم المقاولون العرب محط صراعات الأهلي والزمالك

السبت 21/مارس/2020 - 08:49 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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يُقدم نادي المقاولون العرب موسم مميز هذا العام ببطولة الدوري المصري، ويحتل المركز الثانى خلف النادي الأهلي متصدر جدول ترتيب الاندية، تحت قيادة المدير الفنى عماد النحاس.


وأظهر لاعبي المقاولون العرب أداء ونتائج مميزة هذا العام بالدوري المصري ويحتل المركز الثانى برصيد 33 نقطة من 18 مباراة.


ويتصدر التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق ترتيب هدافي الذئاب برصيد 7 أهداف، وبالطبع لفت الأنظار بشكل كبير خلال الفترة الماضية.


بينما أيضًا سجل محمد سمير مدافع الفريق ولاعب الاهلى السابق 5 أهداف هذا الموسم مثل صانع الألعاب محمد سالم.


ولكن يُعد طاهر محمد طاهر لاعب المنتخب الأولمبي ونجم المقاولون العرب هو أحد اللاعبين الذى سعي قطبي الكرة المصرية التعاقد معه حلال الفترة الماضية.


ويسعي نادي الزمالك فى إنهاء مفاوضاته مع المقاولون لضم اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوفه بصاحب ال 22 عام.
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