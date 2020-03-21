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خوفاً من فيروس كورونا.. نجوم يوفنتوس يغادرون ايطاليا

السبت 21/مارس/2020 - 08:47 ص
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بوابة الفجر
علاء خليف
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حرص ثنائي فريق يوفنتوس الإيطالي على مغادرة إيطاليا خلال الساعات القليلة الماضية، خوفا من فيروس كورونا المنتشر في جميع أنحاء العالم في الوقت الحالي.


وذكرت صحيفة "توتو سبورت" أن البوسني ميراليم بيانيتش غادر إيطاليا وتوجه إلى لوكسمبرج خوفا من الإصابة بفيروس كورونا، كما عاد زميله سامي خضيرة إلى ألمانيا، وتواجد الثنائي في حجر صحي بإيطاليا لمدة 10 أيام.


وجاءت نتائج التحاليل الخاصة بثنائي يوفنتوس سلبية، وذلك دفع إدارة يوفنتوس السماح لهم بالعودة لبلادهما.


وشهد الدوري الإيطالي عدة إصابات بفيروس كورونا، أبرزهم ثنائي يوفنتوس دانييلي روجاني، وبليز ماتويدي.


وتسبب فيروس كورونا في تعليق الأنشطة الرياضية في إيطاليا خلال الفترة الحالية، بعد ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بسبب الفيروس المستجد.
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