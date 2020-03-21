محافظ القاهرة يشيد بتنفيذ أصحاب المحال التجارية لقرار الغلق

أشاد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بامتثال أصحاب المحال التجارية والباعة الجائلين بمعظم أحياء العاصمة، بقرار غلق المنشآت التجارية والمطاعم فى السابعة مساءً ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأضاف محافظ القاهرة، في تصريحات اليوم السبت، أن العاصمة شهدت مساء أمس، سكونًا وتراجعًا للزحام المعتاد بعد غلق المحال خاصة بالمناطق التي تتميز بالحركة التجارية الكثيفة كشوارع الشواربي وقصر النيل وشريف وعرابي والألفي بوسط البلد، ومناطق العتبة، والحسين، والمعادي، والأميرية، وشارع بورسعيد وميدان السيدة زينب.





وناشد محافظ القاهرة، المواطنين وأصحاب المحال بالالتزام بمواعيد الغلق في السابعة مساءً حرصًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون أنفسهم لعقوبات قانونية مشددة.





وطالب المحافظ المواطنين بالتزام منازلهم وعدم النزول في أثناء فترة الغلق تجنبًا للتجمعات حرصًا على صحتهم.



وأكد محافظ القاهرة أن الدولة لن تسمح بأي تراخٍ أو استثناءات عندما يتعلق الأمر بصحة وحياة مواطنيها، لافتا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء في المسئولية حتى انتهاء الأزمة.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 60 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، تشمل الحالات 5 مصريين من بينهم "طبيب وممرضة"، و6 أجانب من جنسيات مختلفة.

ونوه بارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل الـ60 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و28 من المصريين، بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة، كان عائدا من إيطاليا.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 285 حالة من ضمنهم 39 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و8 حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



