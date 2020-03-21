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خبر سعيد لكريستيانو رونالدو في الحجر الصحي
السبت 21/مارس/2020 - 08:41 ص
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الفجر الرياضي
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وذكرت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت أن
دولوريس أفيرو والدة رونالدو غادرت المستشفى بعد فترة تعافي اقتربت من 3 أسابيع
وهو ما يمثل خبرًا سعيدًا للدون.
وكان النجم البرتغالي قد سافر إلى مسقط رأسه
في البرتغال، بعدما نقلت والدته على الفور إلى المستشفى مطلع هذا الشهر، بسبب
إصابتها بجلطة دماغية.
ويقضى كريستيانو رونالدو فترة الحجر الصحي
في ماديرا بسبب منعه من العودة إلى إيطاليا قبل انتهائها.
يذكر أنه تم إيقاف منافسات الدوري الإيطالي
وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا في الوقت الحالي، بسبب مخاوف من تفشي فيروس
كورونا، لذلك لا يتعجل رونالدو في العودة إلى مدينة تورينو.
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