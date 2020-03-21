موهبة برازيلية على أبواب برشلونة





اقترب نادي برشلونة الإسباني من حسم التعاقد مع جوستافو مايا مهاجم ساوباولو البرازيلي، لمدة 5 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد الاتفاق على كافة الأمور التعاقدية مع اللاعب والنادي البرازيلي.





وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي برشلونة يس عي لحسم صفقة جوستافو مايا بشكل رسمي قبل 15 يوليو المقبل، الموعد النهادي لتفعيل خيار الشراء للاعب، حيث يريد النادي الكتالوني ضم اللاعب لمدة 5 سنوات قادمة.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نادي برشلونة سوف يدفع مليون يورو مقدم تعاقد لـ"مايا"، ثم يسدد مبلغ 3.5 مليون يورو قبل 30 يونيو، للحصول على نسبة 70 % من عقد اللاعب.