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برشلونة يبحث عن حلول لأزمته المالية

السبت 21/مارس/2020 - 08:43 ص
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ارشيفية
ارشيفية
علاء خليف
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يبحث مجلس إدارة نادي برشلونة عن حلول لمواجهة الأزمة المالية للنادي في الفترة الحالية، بسبب انتشار فيروس كورونا وتسببه في إيقاف المسابقات الكروية الذي يشارك بها الفريق مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الاسباني.


ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية أن مجلس إدارة برشلونة سوف يعقد اجتماع بواسطة "الفيديو كونفرنس"، لمحاولة إيجاد طرق لمواجهة التأثيرات السلبية لفيروس كورونا على الأمور المالية بالنادي.


وبلغ حجم إنفاق نادي برشلونة على التعاقدات هذا الموسم 61 مليون يورو، بينما وصل إجمالي قيمة أجور اللاعبين 507 مليون يورو، بالإضافة لـ 135 مليون يورو لسداد ديون النادي.


وأوضحت الصحيفة أنه من الوارد أن تطلب إدارة النادي الكتالوني مساعدات مالية من لاعبي الفريق الكتالوني.


وتسبب فيروس كورونا في تجميد الأنشطة الرياضية في جميع دول العالم خلال الفترة الحالية.
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