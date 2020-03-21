برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة حسم صفقة جديدة، حيث أن النادي الكتالوني تعاقد مع موهبة برازيلية جديدة.



وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن برشلونة اتفق مع ساوباولو من أجل ضم نجمه جوستافو مايا مقابل 5 ملايين يورو.



وذكرت الصحيفة الإسبانية أن جوستافو مايا يبلغ من العمر 19 عامًا وهو يلعب كمهاجم صريح ويتمتع بمهارات مميزة ويمتلك حاسة تهديفية عالية.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه من المتوقع أن ينضم النجم البرازيلي إلى برشلونة في الصيف المقبل وقد يقوم النادي في البداية بإعارته لساوباولو أو إلى أندية أخرى في أوروبا أو يلعب مع فريق برشلونة الرديف.



وذكرت تقارير صحفية عالمية في الشهر الجاري أن فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد انتشر في مختلف أنحاء العالم مما تسبب في إيقاف أنشطة كثيرة أبرزها الأنشطة الرياضية وذلك كإجراء وقائي للحد من من إنتشاره.



وكشفت التقارير الصحفية أن هذا الفيروس تسبب في إيقاف كرة القدم في الدول التي تعتبر دورياتها هي الأهم في أوروبا أبرها دول إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا وتركيا بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.



وأشارت التقارير الصحفية إلى أن كرة القدم توقفت كذلك في دول المغرب والسعودية والكويت والولايات المتحدة وقبل ذلك في الصين واليابان وكوريا الجنوبية وعدة دول آسيوية، كما تم إيقاف المباريات الدولية التي كانت مقررة في هذا الشهر سواء كانت تصفيات أو مباريات ودية.



وأكدت التقارير الصحفية أنه في أمريكا الجنوبية مازالت بطولات كرة القدم مستمرة في البرازيل والأرجنتين وبلدان أخرى ونفس الأمر بالنسبة إلى المكسيك.