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سعر الدولار اليوم السبت 21-3-2020 في البنوك المصرية

السبت 21/مارس/2020 - 08:17 ص
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سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
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استقر سعر الدولار اليوم السبت 21-3-2020، في البنوك العاملة في مصر الحكومية منها والخاصة حيث ثبت سعر الدولار على مستوى البنوك العاملة فى مصر، واستقر سعر الدولار عند ختام تعاملات أمس وسجل تبايناً فى سعره بين عدد من البنوك.


 وسجل متوسط سعر عند 15.68 جنيه للشراء، و 15.78 جنيه للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى. 


استقر سعر الدولار في في البنك المركزي مسجلا 15.96 جنيه للشراء 15.79 جنيه للبيع، وفي باقي البنوك استقر سعر الدولار ايضا عند 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع بالبنك الأهلى الكويتي، وعند 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع ببنك مصرف أبو ظبي الإسلامي، وعرض بنك مصر إيران للتنمية الدولار عند مستويات 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك عودة نحو 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

 
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلى وبنك مصر نفس الأسعار بنحو 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع


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