سعر الدولار اليوم السبت 21-3-2020 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم السبت 21-3-2020، في البنوك العاملة في مصر الحكومية منها والخاصة حيث ثبت سعر الدولار على مستوى البنوك العاملة فى مصر، واستقر سعر الدولار عند ختام تعاملات أمس وسجل تبايناً فى سعره بين عدد من البنوك.









وسجل متوسط سعر عند 15.68 جنيه للشراء، و 15.78 جنيه للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.