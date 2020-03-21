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مانشستر يونايتد يخطط لضم نجم توتنهام

السبت 21/مارس/2020 - 08:37 ص
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد جدد إهتمامه مرة أخرى بالتعاقد مع المهاجم الدولي هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي.

وأفادت صحيفة ذا أتلتيك الإسبانية بأن مانشستر يونايتد قدم استفسارا من أجل معرفة ما إذا كان هاري كين سيكون من قائمة الراحلين عن توتنهام في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إستفسار مسئولي المان يونايتد يأتي رغم أن النجم الإنجليزي لم يكن ضمن أولويات النرويجي أولي جونار سولشاير المُدير الفني لمانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة والتي تم وضعها للفريق في شهر فبراير الماضي.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن هاري كين البالغ من العمر 26 عامًا شارك مع توتنهام في 278 مباراة وسجل 181 هدف ويعد من أفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية منتصف الشهر الحالي أن إدارة يوفنتوس الإيطالي تعلم تماماً أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق لم يتبقى له الكثير في عالم كرة القدم ولذلك فهم يبحثون عن بديل لخلافته.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن مسئولي يوفنتوس يرغبون في التعاقد مع مهاجم يبلغ عمره أقل من 30 عامًا وأن يكون قادرًا على أن يكون مُكملا لمسيرة كريستيانو رونالدو.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس يرغب في ضم مهاجم هداف يستطيع خلافة كريستيانو رونالدو صاحب البالغ من العمر 35 عامًا وأن الاختيار وقع على هاري كين نجم هجوم توتنهام.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أنه هناك العديد من الأندية التي ترغب في ضم هاري كين على رأسها مانشستر يونايتد وريال مدريد وبرشلونة بالإضافة إلى باريس سان جيرمان.
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