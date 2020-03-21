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الكويت تعلن شفاء خمس حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 08:37 ص
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الصحة الكويتية
الصحة الكويتية
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، صباح اليوم السبت، شفاء خمس حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

 

ويوم الخميس الماضي، قد قررت الحكومة الكويتية، إنهاء العام الدراسي الحالي وبدء الدراسة للعام الجديد بتاريخ 4 أغسطس 2020، وذلك من ضمن الإجراءات الاحتزازية الوقائية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

 

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن شفاء 3 حالات جديدة من فيروس كورونا وإجمالي حالات الشفاء يرتفع إلى 15.

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