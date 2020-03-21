حقيقة رحيل محمد صلاح عن ليفربول

كشف ستيف ماكمانامان حقيقة رحيل ، نجم ليفربول السابق عن حقيقة رحيل الثنائي محمد صلاح وساديو ماني بعد الإنباء التي ترددت عن رحيلها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .







وتحدث ماكمانامان في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل "، عن ارتباط اسم محمد صلاح وساديو ماني بالأنتقال لصفوف ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري ، مؤكدا أن ما يقال " شائعات لا أساس لها من الصحة " .





واوصل نجم ليفربول السابق: " ريال مدريد يمتلك في هذه ال أماكن عناصر مميزة للغاية ، أمثال إيدين هازرد وفينسيوس جونيور ، وردريجو جوس ".







وكانت تقارير صحفية إسبانية قد ربطت انتقال المصري محمد صلاح وساديو ماني لصفوف قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة بنهاية الموسم الجاري.