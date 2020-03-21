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حقيقة رحيل محمد صلاح عن ليفربول

السبت 21/مارس/2020 - 08:36 ص
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بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف ستيف ماكمانامان حقيقة رحيل ، نجم ليفربول السابق عن حقيقة رحيل الثنائي محمد صلاح وساديو ماني بعد الإنباء التي ترددت عن رحيلها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .


وتحدث ماكمانامان في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل "، عن ارتباط اسم محمد صلاح وساديو ماني بالأنتقال لصفوف ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري ، مؤكدا أن ما يقال " شائعات لا أساس لها من الصحة " .


واوصل نجم ليفربول السابق: " ريال مدريد يمتلك في هذه الأماكن عناصر مميزة للغاية ، أمثال إيدين هازرد وفينسيوس جونيور ، وردريجو جوس ".


وكانت تقارير صحفية إسبانية قد ربطت انتقال المصري محمد صلاح وساديو ماني لصفوف قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة بنهاية الموسم الجاري.


واستكمل ستيف ماكمانامان " الفرق الإنجليزية في الوقت الحالي هي الأفضل في العالم وليس برشلونة وريال مدريد ،فالبطبع لابد أن يحصل صراع للحصول علي صلاح زماني لأنهم الثنائى الأبرز في الوقت الراهن ".
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