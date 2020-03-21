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عالم روسي يفجر مفاجأة بشأن فيروس كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 08:30 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
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كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، أن الطبيب العسكري والعالم الروسي أليكسي فودوفوزوف، تنبأ بفيروسات وبائية أخطر على الإنسان مقارنة بفيروس كورونا المستجد.

وقال العالم الروسي، إن مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس ليس خطرا مقارنة بأوبئة الطاعون القديمة، مشيرًا إلى أن الخصائص التكتيكية والتقنية لفيروس كورونا ضعيفة نسبيا.

ولفت العالم الروسي، إلى أن الخبراء يحذرون منذ زمن، من أن البشرية تغزو مناطق جديدة تعيش فيها حيوانات تكون موطنا لفيروسات وبكتيريا وغيرها من الأحياء المجهرية التي يمكن أن تنتقل إلى الإنسان، وهذا الوباء (كوفيد-19) هو للتدريب".

وأوضح أليكسي فودوفوزوف، أن طاعون جستينيان الذي انتشر عامي 541 و542 وعاود الظهور 750، قضى على 40 في المئة من سكان الأرض، في حين قضى وباء الموت الأسود "الطاعون" أعوام (1346-1353) على 60 في المئة من سكان أوروبا.

وتابع أليكسي فودوفوزوف: "توجد في الطبيعة حتى الآن مسببات مرضية ذات خصائص مميتة، وإذا ظهرت فإننا لن نتمكن من عمل أي شيء لمواجهتها".

وكان فيروس كورونا، قد تسبب حتى الآن في إصابة أكثر من 276 ألف شخص في جميع أنحاء العالم ومقتل ما يزيد عن 11 ألف، حسب منظمة الصحة العالمية.

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