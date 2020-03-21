فلورنتينو بيريز يطبخ صفقة ريال مدريد الكبرى على نار هادئة









يبدي فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، إعجابه الشديد بـ رحيم سترلينج كلاعب كرة، ولذلك سيبذل قصارى جهده للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.





وذكر تقرير صحفي إيطالي، سر هذا التمسك من قبل فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بالتعاقد مع رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي.





وأشارت التقارير إلى أن بيريز يريد استغلاله استثماريًا، خاصة أن سترلينج لديه عدد كبير من المتابعين، مشيرة إلى أن هذا سيساعد ريال مدريد على تحقيق دخل كبير من الإعلانات وتسويق صورة سترلينج وبيع قميصه، كما سبق وأن حدث مع كريستيانو رونالدو وخاميس رودريجيز.