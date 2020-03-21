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النني يسعى لمزاملة تريزيجيه في بشكتاش

السبت 21/مارس/2020 - 08:33 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية، أن نادي بشكتاش التركي، الذي يلعب بين صفوفه نجم الوسط الدولي محمد النني، يسعى للتعاقد مع الجناح الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، نجم فريق أستون فيلا الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقاً لصحيفة "هابرلر" التركية، فإن النادي التركي يرتكن على محمد النني في عملية المفاوضات، لضم زميله في منتخب مصر لتركيا.

وأوضحت الصحيفة، أن النني نقل رغبة بشكتاش في ضم تريزيجيه، مؤكداً على أن الأجواء في النادي التركي جيدة للغاية، وستساعده كثيراً على التألق.

وأكدت التقارير التركية، أن تريزيجيه أبدى موافقته مبدأياً على الإنضمام لبشكتاش التركي، بعد أن قضى عام واحد في صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي.

وإنضم تريزيجيه للفيلانز مطلع هذا الموسم، ومثل النادي في 24 لقاء في جميع البطولات، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف أخرى.

وسبق لتريزيجيهأن تواجد في الدوري التركي، حيث قضى فترة في نادي قاسم باشا التركي، الذي لعب له بعد نادي أندرلخت البلجيكي، وذلك قبل أن ينضم لأستون فيلا في الصيف الماضي.
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