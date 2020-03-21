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بسبب كورونا .. نجم ريال مدريد مهدد بالسجن

السبت 21/مارس/2020 - 08:32 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم، أن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، هدد بسجن مهاجم ريال مدريد لوكا يوفيتش، بعد هروبه من إسبانيا لصربيا بالأمس.

ووفقاً لما ورد عن صحيفة "آس" الإسبانية، فإن المدعي العام في صربيا سيجري تحقيقاً في واقعة هروب يوفيتش من منزله في صربيا والكائن بمدينة فراكار، وخرقه قوانين العزل خوفاً من تفشي فيروس كورونا.

كما أكد نيبويسا ستيفانوفيتش، وزير الداخلية الصربي، أنه سيستدعي العديد من الشخصيات الهامة والمرموقة بينهم رياضيين، للخضوع لتحقيقات حول كسر قوانين العزل الصحي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن يوفيتش سيكون أمام مواجهة غرامة كبيرة، بالإضافة لإمكانية سجنه من عام واحد حتى 12 عام، وفقاً لقانون العقوبات الصربي.

وأثار هروب يوفيتش نحو صربيا حفيظة المسؤولين الصربيين، كون إسبانيا أحد أكثر البلدان التي يتفشى فيها المرض حالياً في أوروبا.

يذكر أن يوفيتش قد يقضى آول وآخر موسم له في ريال مدريد، في ظل إرتباطه بمغادرة النادي الملكي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، بعد الإنتقادات العديدة التي أثيرت حول مردوده بقميص الميرنجي، منذ إنضمامه مطلع الموسم الجاري قادماً من إنتراخت فرانكفورت الألماني.

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