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مفاجأة.. كلوب يقرر التضحيه بصلاح في الصيف وبقاء ماني

السبت 21/مارس/2020 - 08:28 ص
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن مصير المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول مع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت صحيفة "ميرو" الإنجليزية أن الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول يفضل بقاء السنغالي ساديو ماني نجم الفريق وعدم رحيله في نهاية الموسم الجاري.

وأكدت الصحيفة أن كلوب لا يمانع في رحيل محمد صلاح عن صفوف الفريق في الصيف القادم في حالة وصول عرض مناسب لضمه.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في حالة رحيله عن صفوف نادي ليفربول بالفعل أبرزها نادي ريال مدريد ونادي برشلونة ونادي يوفنتوس.

وقد شارك محمد صلاح في 38 مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 20 هدف وصنع 7 أهداف آخرين.
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