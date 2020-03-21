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أول دولة عربية تطلق صفارات الإنذار بسبب فيروس كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 08:11 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أفاد موقع "رؤيا الإخباري" الأردني، صباح اليوم السبت، بأن السلطات الأردنية، أطلقت صافرات الإنذار وذلك إشارة إلى بدء العمل بحظر التجول في البلاد كإجراءات وقائية متخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

 

وبحسب الموقع الأردني، جاءت هذه الخطوة جاءت بعد قرار الحكومة فرض حظر التجول في الأردن، منذ الساعة السابعة صباح يوم السبت الموافق 21-3-2020، وذلك بموجب أمر الدفاع أصدره رئيس الوزراء وزير الدفاع الدكتور عمر الرزاز يوم أمس الجمعة ، حمل رقم أمر الدفاع (2) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.

 

وقالت الحكومة الأردنية، إنها اتخذت هذا القرار لعدم التزام المواطنين بعدم الخروج إلا للضرورة، والذي كان وفق إجراءات اتخذتها المملكة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

 

وكانت الحكومة الأردنية، قد سجلت أمس الجمعة، 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصبح العدد الإجمالي 84 حالة.

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الكلمات المفتاحية

قانون الدفاع فيروس كورونا صفارات الانذار الاردن الاجراءات الوقائية

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