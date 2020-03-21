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وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 09:50 ص
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وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
هدى عبدالرازق
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ناشدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، المواطنين بأن يلتزموا بالبقاء في منازلهم حماية لأنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا، قائلة: "أرجوكم التزموا بعدم الخروج الكتير خلال الفترة الحالية.. هنتعب شوية ولكن أفضل من أن يسوء الوضع، خلينا نحافظ على هذا الوضع".

وأكدت "هالة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء أمس الجمعة، أن مصر حتى الآن، من أنجح الدول التي اتخذت إجراءات للوقاية من الفيروس، وتسير في تنفيذها، معقبة: "هذا النوع من الوباء لا يحتمل الأخطاء".

وأعلنت الوزيرة، "انخفاض نسب الإصابة اليومية بفيروس كورونا في مصر، فضلا عن تحسن سبل العلاج المقدم للمصابين، ونسبة الشفاء، وذلك بفضل القرارات السياسية التي اتخاذتها الدولة لمواجهة الفيروس، ومجهود الفريق الطبي.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 60 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، تشمل الحالات 5 مصريين من بينهم "طبيب وممرضة"، و6 أجانب من جنسيات مختلفة.

ونوه بارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل الـ60 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و28 من المصريين، بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة، كان عائدا من إيطاليا.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 285 حالة من ضمنهم 39 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و8 حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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مصر كورونا كورونا فى مصر صحة عالمية الاجراءات الوقائية 39 حالة

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