محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تهدد بهذا الإجراء بعد عزلها من القضية

نشرت رهاب البيطار محامية قتيل فيلا نانسي عجرم، تغريدة عبر تويتر جاء فيها الآية الكريمة: "قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب"، ما اعتبره البعض ردا على إعلان والد القتيل محمد الموسى، عزلها من متابعة قضية نجله.





وأوضحت خلال مداخلة لها مع برنامج "تفاعلكم"، أنها لم تبلغ رسميا وبشكل قانوني خبر عزلها، كاشفة أن والد محمد أرسل لها رسالة عبر الهاتف بالأمر فردت عليه بنفس الطريقة.



كما هددت المحامية أنه في حال تم تبليغها رسميًا فلديها خيارات كثيرة، وإجراءات قانونية تقوم بها، خاصة وأن كل ما قامت به كان لخدمة الحق والعدالة، وبموجب توكيل رسمي من قبل والد ووالدة وأرملة المغدور، بحسب تعبيرها.







