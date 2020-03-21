Advertisements
Advertisements
Advertisements

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تهدد بهذا الإجراء بعد عزلها من القضية

السبت 21/مارس/2020 - 07:54 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
نشرت رهاب البيطار محامية قتيل فيلا نانسي عجرم، تغريدة عبر تويتر جاء فيها الآية الكريمة: "قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب"، ما اعتبره البعض ردا على إعلان والد القتيل محمد الموسى، عزلها من متابعة قضية نجله.

وأوضحت خلال مداخلة لها مع برنامج "تفاعلكم"، أنها لم تبلغ رسميا وبشكل قانوني خبر عزلها، كاشفة أن والد محمد أرسل لها رسالة عبر الهاتف بالأمر فردت عليه بنفس الطريقة.

كما هددت المحامية أنه في حال تم تبليغها رسميًا فلديها خيارات كثيرة، وإجراءات قانونية تقوم بها، خاصة وأن كل ما قامت به كان لخدمة الحق والعدالة، وبموجب توكيل رسمي من قبل والد ووالدة وأرملة المغدور، بحسب تعبيرها.


Advertisements

أخبار تهمك

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول رد من حسام عاشور على الانتقال للزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز يستعد لتوجيه ضربة ثلاثية إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

ماذا تفعل عندما تشعر بأعراض كورونا؟.. "الصحة" تجيب!

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تهدد بهذا الإجراء بعد عزلها من القضية

منذ أقل من نصف ساعة

شوبير يكشف رد فعل شريف إكرامي بعد قرار رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

أمطار وبرودة شديدة ورياح خفيفة.. تفاصيل طقس اليوم السبت

منذ ساعة

"حان الوقت للعزلة".. ممثلة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

"الصحة" تفجر مفاجأة عن الدواء المستخدم في علاج مصابي كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

منذ حوالي 16 ساعة

وزير التعليم العالي يكشف خطة مواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:20 ص

أمطار وبرودة شديدة ورياح خفيفة.. تفاصيل طقس اليوم السبت

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تهدد بهذا الإجراء بعد عزلها من القضية

07:54 ص

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

10:33 م

"حان الوقت للعزلة".. ممثلة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

06:38 ص

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

06:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status