شاهد.. أول ظهور لأنغام بعد أنباء انفصالها عن أحمد إبراهيم (فيديو)





شاركت المطربة أنغام لأول مرة بعد أنباء انفصالها عن أحمد إبراهيم الموزع الموسيقي مقطعا مصور لها، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".





وأعلنت من خلال الفيديو قبولها المشاركة في "تحدي الخير"، الذي يخوضه عدد من الفنانين، خلال الساعات القليلة الماضية، في محاولة منهم لتخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة بعد انتشار فيروس كورونا الذي يجتاح العالم حاليا.





وقالت أنغام في المقطع المصور: "انا قبلت التحدي من الشاعر أمير طعيمة... وسأتكفل بـ80 أسرة"، معلنة تحديها للفنانات يسرا وغادة عبد الرازق والموسيقار هاني فرحات".





يذكر أحمد إبراهيم أثار حيرة جمهوره بعد نشر صورة لزوجته الأولى عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" يعبر من خلالها عن تقديره لها في اليوم العالمي للمرأة.

وتوقع الجميع انفصاله عن أنغام، ليثر حيرتهم بعد ذلك بمنشور له يتمنى فيه الخير لأنغام، ثم ينش صورة له وهو يقبل رأسها من حهته لم تعلق أنغام، على الأمر أو توضح هل بالفعل انفصلا أم لا.











