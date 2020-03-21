أمطار وبرودة شديدة ورياح خفيفة.. تفاصيل طقس اليوم السبت

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم السبت، لافتة إلى أنه يسود منطقة القاهرة الكبرى طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة، فيما سيكون في الوجه البحري باردا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح خفيفة الى معتدلة.



ولفتت الهيئة إلى أن السواحل الشمالية الغربية ستشهد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء سيكون باردا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح خفيفة إلى معتدلة".



وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس فى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر سيكون لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وفي شمال الصعيد: مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة الى معتدلة، وفي جنوب الصعيد: لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة.



حالة البحر المتوسط والأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر ستكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا السبت.



وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر كالتالي:

القاهرة 10 18



الإسكندرية 12 18



شبين الكوم 10 17



طنطا 10 17



دمنهور 11 18



بلطيم 12 17



مطروح 10 17



السلوم 10 18



سيوة 07 18



بورسعيد 12 17



دمياط 12 17



الزقازيق 10 17



الاسماعيلية 09 18



السويس 11 17



العريش 09 16



رفح 09 15



رأس سدر 12 18



نخل 06 16



نويبع 15 21



شرم الشيخ 14 21



الغردقة 13 22



مرسى علم 15 22



الفيوم 09 19



بنى سويف 09 19



المنيا 07 20



قنا 10 22



الأقصر 11 23



أسوان 14 24



أبوسمبل 14 26



شلاتين 18 26



حلايب 20 24