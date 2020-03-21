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خطوة مفاجأة في مستقبل كوتينهو مع بايرن ميونيخ

السبت 21/مارس/2020 - 06:51 ص
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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أصبح اللاعب البرازيلي فيليب كوتينهو لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني الحالي والمعار من نادي برشلونة الإسباني حتى نهاية الموسم الجاري في أزمة كبرى خلال الساعات الماضية.

وأشارت تقارير أسبانية حسب صحيفة "الآس"، إن فريق بايرن ميونيخ اتخذوا القرار برحيل كوتينيو نهاية الموسم وعدم تفعيل بند شراء اللاعب من البارسا بشكل نهائي.

ولن يعود اللاعب البرازيلي إلى برشلونة أيضا بعد تمسك كيكي سيتين بأن كوتينهو ليس ضمن خطط الفريق في المستقبل بالموسم القادم.

ودخل نادي تشيلسي في الساعات الماضية سباق الحصول على خدمات كوتينهو من برشلونة، وذلك خاصة بعد اقتراب رحيل مواطنه ويليان من صفوف البلوز.
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