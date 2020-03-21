مدرس رياضيات يوضح مزايا "التعليم عن بعد"

قال محمد مصطفى، مدرس رياضيات: إن الظروف الحالية وضعت الدولة أمام خيار واحد وهو التعليم عن بعد، لافتًا إلى أنه حاصل على دبلومة التعلم عن بعد في 2008.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "التاسعة" الذي يعرض عبر القناة الأولى، أمس الجمعة، أنه يتم عرض المحتوي على "يوتيوب" قبل الظهور على الهواء مباشرة، ثم وضعنا اللينك على "واتس أب"، لكي يصل إليه الطلاب، وهنا الطالب يوجه الأسئلة عبر "واتس أب" ويتم التواصل معه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "التاسعة" الذي يعرض عبر القناة الأولى، أمس الجمعة، أنه يتم عرض المحتوي على "يوتيوب" قبل الظهور على الهواء مباشرة، ثم وضعنا اللينك على "واتس أب"، لكي يصل إليه الطلاب، وهنا الطالب يوجه الأسئلة عبر "واتس أب" ويتم التواصل معه.

وأشار إلى أنه يتم توضيح الأمور بالصوت، وهناك "أبليكشن" آخر وجها لوجه، وهنا يكون مشارك معنا في عملية الشرح.

وأشار إلى أنه يتم توضيح الأمور بالصوت، وهناك "أبليكشن" آخر وجها لوجه، وهنا يكون مشارك معنا في عملية الشرح.

وفي وقت سابق، أوضح الدكتور طارق شوقي، طريقة أداء امتحانات الطلاب في نهاية العام، في ظل الظروف التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا.





وذكر أن مرحلة رياض الأطفال (kg1 - kg2) والصفين الأول والثاني الابتدائي- حيث يتم تطبيق نظام التعليم الجديد (2.0)- سيقوم معلمي هؤلاء الطلاب بإعداد تقارير أداء للطلاب، ونطالب أولياء الأمور بالتأكد من استكمال الطالب للمنهج المنشور على المكتبة الإلكترونية والمنصة والاستفادة من الدليل الإلكتروني المنشور بها.





وتابع أنه من الصف الثالث الإبتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي (سنوات النقل).. لن يتم إجراء امتحانات للطلاب في نهاية العام الدراسي الحالي والاكتفاء بعمل بحث (مشروع) لكل مادة على المنصة الإلكترونية، وسيكون متاحًا للطلاب التواصل مع معلم الفصل لمساعدته في تنفيذ البحث في وقت مدته شهرين من اليوم.





ولفت إلى أن الشهادات العامة والدبلومات الفنية.. سيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي الحالي في موعده كما هو معلن في الجداول والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم داخل لجان الامتحانات، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية أبنائنا الطلاب داخل اللجان بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.





ونوه بأن الصفين الأول والثاني الثانوي، سيتم تأجيل الاختبار الإلكتروني التجريبي (بدون درجات)، والذي كان مقررًا عقده يوم 22 مارس الجاري، ليتم عقده في موعد آخر يوم 5 أبريل 2020، يؤديه الطلاب من المنزل.





وأردف أنه سيتم إجراء اختبار تجريبي أيضًا (بدون درجات) للصف الثاني الثانوي في نفس التوقيت، كبروفة أخيرة لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام. وسيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي على التابلت من المنزل وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.





واستكمل أن طلاب الخدمات بالصفين الأول والثاني الثانوي.. تم توزيع التابلت للطلاب وسيؤدون الامتحان في نهاية العام إلكترونيًا، كما أن طلاب المنازل بالصفين الأول والثاني الثانوي، سيتم تطبيق نظام إعداد المشروعات (البحث) مثل الطلبة في سنوات النقل.





وأكد أنه بالنسبة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، الصفين الأول والثاني الثانوي، سيتم تطبيق نظام إعداد المشروعات (البحث) مثل الطلبة في سنوات النقل بينم الطلاب المصريين في الخارج.. سيتم استخدام المنصة الإلكترونية والمكتبة الرقمية وسيتم تطبيق نظام المشروعات (البحث) وعدم إجراء امتحانات، وذلك نظرًا لظروف الدول المقيمين بها".





وفي نهاية كلمته، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا نية لحذف أجزاء من المنهج، مطالبًا أولياء الأمور وأبنائنا الطلاب بضرورة الاعتماد على المناهج التي تبثها الوزارة عن طريق المكتبة الإلكترونية والمنصة الرقمية وعدم الاعتداد بأي مصدر آخر، وذلك حفاظًا على أبنائنا الطلاب.