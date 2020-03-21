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مفاجأة كبرى.. نيمار يحسم مصيره من الانتقال إلى برشلونة في الصيف

السبت 21/مارس/2020 - 06:44 ص
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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حسم اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مستقبله خلال الفترة المقبلة مع فريقه من البقاء أو الرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وكان يرغب فريق برشلونة الإسباني في التعاقد مع نيمار خلال الميركاتو الصيفي من أجل تدعيم صفوف في نهاية الموسم الجاري.

ووفقا لتقارير إسبانية حسب صحيفة "السبورت"، إن نيمار قال نعم للبارسا، وانه يريد العودة مرة أخرى، وسيفعل كل شيء من اجل الرحيل من باريس سان جيرمان إلى كامب نو في الصيف.

يذكر أن نيمار دا سيلفا قد رحل عن صفوف فريق برشلونة في صيف موسم 2017 بعد كسر الشرط الجزائي في عقده من قبل فريق باريس سان جيرمان.
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