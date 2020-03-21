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"حان الوقت للعزلة".. ممثلة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

السبت 21/مارس/2020 - 06:38 ص
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بوابة الفجر
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أعلنت الممثلة الإسبانية إتزيار إيتونو، أنّها مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي يجتاح العالم بأسره.

وقالت إتزيار عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، "لقد ظهرت علي الأعراض منذ ظهر الجمعة واليوم حصلنا على نتائج الاختبار التي جاءت إيجابية".

وأضافت "حالتي خفيفة وأنا بخير لكنها خطيرة للغاية على الأشخاص الضعفاء".

وتابعت "لا تأخذ الأمر ببساطة، فهناك أرواح معرضة للخطر وما زلنا لا نعرف إلى أي مدى سيصل هذا".

وختمت "حان الوقت للعزلة والراحة".

وتؤدي إتزيار إيتونو دور راكيل موريللو في مسلسل "LA CASA DE PAPEL" الإسباني، الذي يُعرض عبر "Netflix".

وإتزيار من مواليد برشلونة (18 يونيو 1975) وتبلغ من العمر 45 عاما واشتهرت بدور محققة الشرطة "Raquel Murillo" في المسلسل الإسباني الشهير "بيت من ورق". 


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